الخارجية الفرنسية: فرنسا ستقدم خمسين طناً من المسلتزمات الإنسانية لسوريا عبر روسيا

جهينة نيوز

أفادت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها في تويتر أن فرنسا ستقدم خمسون طناً من المستلزمات الإنسانية إلى الأمم المتحدة، وستتولى روسيا نقلها جواً من فرنسا إلى سورية، مبينةً أن تقديم الإغاثة الإنسانية مع مراعاة القانون الدولي الإنساني أولوية عظمى لفرنسا.

ويرى مضطلعون أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تدفع فيها روسيا فرنسا للاستثمار بالحل بعد أن كانت تستثمر في الحرب على سوريا، مع التأكيد على انحصار ذلك بالبعد الإنساني ومن دون أن تكون مشاركة فرنسا عبر الاستثمار بإعادة الإعمار والذي يعني حصولها على أرباح.