رونالدو لن يكون في مباراة يوفنتوس والريال

جهينة نيوز

أعلن فريق يوفنتوس الإيطالي قائمة اللاعبين، الذين سيتوجهون صوب الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في بطولة كأس الأبطال الدولية، فيما كان اللافت فيها هو غياب النجم البرتغالي الموقع حديثا للسيدة العجوز، كريستيانو رونالدو.

ونجا رونالدو من المواجهة، التي ستجرى في الخامس من آب المقبل، ضد فريقه السابق ريال مدريد، وهي مباراة كانت ستحمل الكثير من الحساسيات بحكم المشاكل التي عاشها "الدون" في الريال ودفعته للرحيل.

كما سيغيب كل من غونزالو هيغوين وباولو ديبالا وخوان كوادرادو ودوغلاس كوستا، بالإضافة إلى ماتويدي وماريو ماندزوكيتش وماركو بياتسا، بعد مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم في مونديال روسيا 2018.

فيما شهدت القائمة مشاركة ميراليم بيانيتش ودانييل روغاني، الذي ما يزال مرتبطا بتشلسي، إلا أن النادي الإيطالي قال إنه اقترب من حسم الصفقة.

وسيواجه "البيانكونيري" فريق بايرن ميونيخ، يوم الخميس، قبل أن يلتقي بنفيكا وفريق نجوم الدوري الأميركي ثم ريال مدريد.