الصين لا تنوي التدخل في السوق لخفض العملة ودعم الصادرات

جهينة نيوز

قالت الصين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها قنغ شوانغ في المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده إنه سيجري استعراض ضعف العملة الصينية في التقرير نصف السنوي للوزارة الخاص بالتلاعب بالعملة والذي يصدر في 15تشرين الأول.

مشيرا أن العملة تخضع لقوى العرض والطلب وإن الأداء الاقتصادي السليم يدعم اليوان عند هذا المستوى.

واضاف أن ”الصين لا تنوي اللجوء للخفض التنافسي لقيمة العملة لتعزيز الصادرات“.وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية ليست لها علاقة بسياسة العملة، إلا أنها الإدارة الحكومية الوحيدة التي تعقد مؤتمرا صحفيا يوميا يمكن أن يحضره صحفيون أجانب.

ولم يرد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أو إدارة الدولة للنقد الأجنبي على طلب التعقيب على تصريحات منوتشين.

وفقدت العملة الصينية التي أضيرت جراء الخلاف التجاري وقوة الدولار أكثر من سبعة بالمئة من قيمتها مقابل نظيرتها الأمريكية منذ نهاية الربع الأول.