العثور على مشفى ميداني ومستودع أدوية إسرائيلية وأردنية في نبع الصخر بريف القنيطرة

جهينة نيوز

عثرت الجهات المختصة على مستودع أدوية ومشفى ميداني من مخلفات الإرهابيين خلال تمشيطها بلدة نبع الصخر جنوب شرق مدينة القنيطرة بنحو 16 كم.

وبدأت اليوم الجهات المختصة عمليات تمشيط دقيقة لبلدة نبع الصخر في إطار اجراءاتها لتعزيز الأمن والاستقرار وعودة المواطنين إلى حياتهم الاعتيادية وعثرت على مشفى ميداني يحوي على غرف عمليات ومخبر وأجهزة ومستلزمات طبية ومستودع يحوي كميات كبيرة من الأدوية من بينها أدوية إسرائيلية وأردنية.

وكان الإرهابيون قاموا بتحويل إحدى مدارس البلدة إلى مشفى ميداني لمعالجة مصابيهم.

وكانت وحدات من قوى الأمن الداخلي دخلت أمس إلى بلدة نبع الصخر لتعزيز الأمن والاستقرار وتمهيدا لعودة مؤسسات الدولة إليها وسط ترحيب الأهالي الذين تجمعوا للمشاركة في رفع العلم الوطني فوق مخفر البلدة.

وحررت وحدات الجيش أول أمس بلدة نبع الصخر و20 بلدة وقرية ومزرعة وتلة استراتيجية بريف القنيطرة الجنوبي والمنطقة الممتدة بين ريفي القنيطرة ودرعا بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

سانا