البرلمان الاردني يحضر لزيارة سوريا والهدف الاساسي فتح معبر نصيب!

جهينة نيوز

يجري الإعداد في الأردن لرحلة نيابية فقط إلى سوريا بغرض ترتيب العديد من الأمور السياسية والاقتصادية.

وأعلن نائب البرلمان الأردني طارق خوري عن الإعداد للرحلة في رسالة بعثها إلى أعضاء مجلس النواب.

وقال في الرسالة إنه يجهز رحلة إلى الشقيقة سوريا لترتيب العديد من الأمور السياسية والاقتصادية والتفكير الجدي بشكل أخوي فيما يحقق مصالح الطرفين والعمل على فتح معبر نصيب الحدودي بشكل أساسي.

وأضاف في الرسالة أنه سيتم الترتيب لمقابلة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض الوزراء المعنيين، وكذلك رئيس وأعضاء مجلس الشعب السوري.

ويجب أن تلعب الزيارة دوراً في ترتيب زيارات متخصصة لغرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية والاتحادات النوعية.

المصدر: عمون