تدمير تحصينات ومنصات إطلاق قذائف وقطع طرق تسلل وامداد الارهابيين في حوض اليرموك بريف درعا

جهينة نيوز

نفذ سلاح الجو في الجيش عدة غارات سلاح الجو طالت تحصينات الارهابيين في محيط تل الجموع وقرية تسيل وجلين بالتزامن مع رمايات مدفعية دقيقة على أوكارهم في منطقة حوض اليرموك أقصى جنوب غرب درعا المتاخم لأراضي الجولان المحتل.

واسفرت الضربات عن تدمير نقاط محصنة ومنصات إطلاق قذائف وقطعت طرق تسلل الارهابيين وإمدادهم على اتجاه عمق المنطقة.

وتخوض وحدات الجيش المتقدمة من اتجاه تل الجابية وجنوبه اشتباكات متقطعة مع المجموعات الارهابية التي تحاول الاحتفاظ بنقاط انتشارها مستخدمة رصاص القنص والقذائف والأسلحة الرشاشة لإعاقة تقدم وحدات الجيش التي تستبسل في عملياتها العسكرية لتحرير ما تبقى من ريف درعا من الإرهابيين الذين يتلقون كل أشكال الدعم من كيان العدو الإسرائيلي.

سانا