ايران تطلق خط إنتاج صاروخ "جو - جو" متوسط المدى

جهينة نيوز

أعلنت ايران وعلى لسان مسؤول عسكري رفيع المستوى انها تعمل على إطلاق خط انتاج صاروخ جو- جو لاستكمال سياستها الاستراتيجية الرادعة.

وأضاف وزير الدفاع الايراني والاسناد الحربي اللواء امیر حاتمی اليوم الاثنين، إطلاق خط إنتاج صواريخ جو- جو 'فكور' يأتي في إطار استراتيجية الدفاع الرادعة وهو صاروخ متوسط المدى ومجهز باحدث التقنيات.

واضاف اللواء حاتمي إن صاروخ "فکور" وهو صاروخ جو-جو ومحلي الصنع ومتوسط المدی یتزود بأحدث التکنولوجیا في العالم، مشيرا إلى أن إکمال عملیة التصمیم والتصنیع والاطلاق التجریبي لصاروخ "فکور" وهو من نوع (جو-جو) كلها جرت بخبرات ايرانية محلية بحتة، ويمكن أن يتم اطلاقه من قبل الطائرات المقاتلة.

وكالة فارس