انتحار نائب في البرلمان الكوري الجنوبي بهذه الطريقة؟

جهينة نيوز

أقدم عضو البرلمان عن حزب العدالة المعارض، روه هو- تشان، على الانتحار، بقفزه من نافذة بين الطابقين السابع عشر والثامن عشر من شقته السكنية، في كوريا الجنوبية.

وأشارت وكالة أنباء "يونهاب" إلى أن انتحار روه هو-تشان، عضو البرلمان عن حزب العدالة المعارض، جاء على خلفية تحقيقات تجرى بشأن تلقيه تمويلا سياسيا غير مشروع. بحسب "السومرية نيوز".

وأوضحت الوكالة أن هذا النائب كان رهن التحقيق في شبهات بتلقيه 50 مليون وون، أي ما يزيد عن 44 ألف دولار أمريكي، من أحد مساعدي السلطة، ويعرف باسم "درا كينغ" في إطار فضيحة تزوير للرأي العام.

وفي وقت سابق أصدرت المحكمة الفرعية بالعاصمة الكورية الجنوبية، حكما على الرئيسة السابقة بارك كون هيه بالسجن 24 عاما، وغرامة مالية قدرها 16 مليون دولار.

واعتبرت المحكمة أن الرئيسة المخلوعة كانت "ضالعة في سوء استخدام السلطة التي أدت إلى موجة استياء عارم وسط الشعب الكوري الجنوبي.