القوات العراقية تضبط وكر مواد متفجرة لـ"داعش" قرب الحدود السورية

جهينة نيوز

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، العثور على وكر للمتفجرات لتنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة تابعة لقضاء القائم غربي الأنبار بمحاذاة الحدود السورية.

وأوضح المركز في بيان نشرته "سبوتنيك" في اليوم، قائلا ً: "وفق معلومات استخبارية، دقيقة قوة من "الحشد الشعبي" ضمن محور غرب الانبار، غربي العراق، تضبط معملا لتصنيع المتفجرات، لتنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة الكرابلة بداخله مواد تدخل في صناعة المتفجرات".

وأضاف المركز، كما عثرت القوات داخل المعمل، وقربه، على عبوات ناسفة معدة للتفجير ومنصة خاصة لإطلاق الصواريخ من مخلفات عصابات "داعش" في منطقة الكرابلة التابعة لقضاء القائم، غربي الأنبار.

وحررت القوات العراقية، قضاء القائم بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، ضمن عمليات استعادة مناطق أعالي الفرات، غربي الأنبار.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في 9 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، تحرير الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد"، من سيطرة "داعش" الإرهابي وصولا إلى الحدود السورية.