بدعوة من الرئيس الأسد وعقيلته وفد من ذوي قتلى الجيش الروسي في سوريا يصل دمشق

جهينة نيوز

وصل إلى سوريا اليوم الاثنين بدعوة من الرئيس بشار الأسد وعقيلته السيدة أسماء، وفد من ذوي خمسة عسكريين روس قضوا في سوريا.

وسيزور أعضاء الوفد قاعدة حميميم الروسية غربي سوريا، ويلتقون بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، وسماحة المفتي العام لسوريا أحمد بدر الدين حسون.

كما سيزوروا النصب التذكاري لقتلى الجيش الروسي في سوريا، وقبر الجندي المجهول، وسيعرّج على مدرسة داخلية لـ"أبناء الشهداء" هناك، لينقل لهم الهدايا والمساعدات العينية من روسيا.

وتشرف على تنظيم زيارة الوفد الروسي رابطة "الإخاء القتالي" للمحاربين القدماء لعموم روسيا، والمنصة الوطنية لحزب "روسيا الموحدة"، والمجموعة البرلمانية الروسية لشؤون العلاقات مع البرلمان السوري، بدعم من وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين.

وتم الاتفاق على تنظيم الزيارة، خلال استقبال الرئيس السوري في يونيو حزيران الماضي وفدا برلمانيا روسيا برئاسة دميتري سابلين منسق المجموعة البرلمانية الروسية لشؤون العلاقات مع البرلمان السوري.

المصدر: نوفوستي