مدرب برشلونة يصر على شراء لاعب روسي

جهينة نيوز

ذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية بأن المدير الفني لنادي برشلونة، إرنستو فالفيردي، يصر على جلب اللاعب الروسي ولاعب خط وسط نادي فياريال، دينيس تشيرشيف، إلى صفوف النادي الكتالوني.

فبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن فالفيردي معجب بالأداء الذي قدمه اللاعب الروسي في نهائيات كأس العالم الأخيرة.

حيث لعب تشيرشيف خمس مباريات مع منتخب بلاده وسجل أربعة أهداف.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة برشلونة أرسلت طلبا لنادي فياريال حول إمكانية الحصول على خدمات اللاعب.

ويرتبط الروسي مع ناديه الإسباني بعقد يمتد حتى صيف 2021.

يذكر بأن تشيرشيف ساهم بوصول منتخب بلاده للدور الربع النهائي، قبل الخروج على يد المنتخب الكرواتي.