الحرس الثوري: تصريحات ترامب المعادية لإيران حرب نفسية

جهينة نيوز

قال قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني، إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، قد تصل إلى "حرب نفسية"، وأن طهران ستواصل مقاومة أعدائها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه رسالة شديدة اللهجة إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، محذرا إياه من تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى.

وغرد ترامب عبر "تويتر" اليوم الاثنين: "إياك وأن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".

وأضاف ترامب "لم نعد دولة تتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت.. احترسوا!".