التحرك لإعادة تجميل طريق مطار دمشق الدولي مروراً بمدينة المعارض

جهينة نيوز

كشفت مصادر خاصة في الزراعة والإصلاح الزراعي عن تحرك فرق العمل المختصة في مديرية زراعة ريف دمشق باتجاه إعادة تأهيل وتجميل على محوري طريق مطار دمشق الدولي بطول 23 كيلو متراً ذهاباً ومثلها إياباً وذلك ضمن الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالدورة الـ 60 لمعرض دمشق الدولي الذي سيقام على أرض مدينة المعارض والمؤتمرات الدولية في الفترة الممتدة ما بين 6 ولغاية 15 من شهر أيلول القادم.‏‏

وأكدت المصادر أن الأعمال التي تقوم بها دائرة الحراج في مديرية الزراعة حالياً موزعة بين إزالة الأعشاب الضارة وتقليم الأشجار اليابسة (منعاً لحدوث أي حريق) وسقاية الأشجار التي سبق للمديرية زراعتها قبل افتتاح النسخة 59 من معرض دمشق الدولي والتي وصل عددها آنذاك إلى 22 ألف غرسة متنوعة بين شجيرة حراجية ونباتات تزيينية.‏‏

وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الثانية من عملية تجميل الطريق ستشمل إضافة التربة الزراعية على محوري الطريق في المناطق التي تحتاج إلى تلك الترب، وتكليس جذور الأشجار (بمادة الكلس) وزراعة أشجار بديلة عن التي يبست أو اقتلعت وصولاً إلى مدخل مدينة المعارض والمؤتمرات الدولية.‏‏

وأوضحت المصادر أن الدعم الكبير الذي توليه الحكومة للدورة الحالية من معرض دمشق الدولي والاهتمام بأدق التفاصيل هدفه التميز والنجاح ويفسح المجال واسعاً أمام رجال الأعمال المشاركين (العرب والأجانب) بفتح آفاق جديدة للاستثمار وأسواق واعدة أخرى أمام البضائع السورية.