بومبيو يشبه قادة إيران بـ«المافيا»!

الإثنين, 23 تموز 2018 الساعة 10:51 | سياسة, عالمي

بومبيو يشبه قادة إيران بـ«المافيا»!

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم امس الأحد إن ”إيران تدار من شيء يشبه المافيا وليس حكومة“ مشيرا إلى ما وصفه بأنه ثراء فاحش وفساد بين زعماء إيران حسب تعبيره.

وقال بومبيو الذي كان يتحدث لجمهور في ولاية كاليفورنيا مؤلف معظمه من أمريكيين من أصول إيرانية إن الأمر يرجع للإيرانيين لتحديد مسار البلاد وإن واشنطن ”ستدعم صوت الشعب الإيراني الذي تم تجاهله لفترة طويلة“.

وأضاف أن الحكومة الأمريكية ستطلق قناة تلفزيونية وإذاعة ناطقة باللغة الفارسية على مدار الأربع والعشرين ساعة علاوة على أدوات رقمية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الإيرانيين في إيران وفي أنحاء العالم.

رويترز


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