فضيحة ابن سلمان الجديدة: تعيين توني بلير مستشارا خاصا له بـ 12 مليون دولار!

جهينة نيوز

وقعت السعودية صفقة مع معهد التغيير العالمي التابع لتوني بلير، لمساعدة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على تنفيذ رؤيته 2030 للمملكة.

وكشفت صحيفة صنداي تلغراف البريطانية، إن رئيس الوزراء السابق، توني بلير، وقع صفقة مع السعودية بحوالي 12 مليون دولار لتقديم استشارات لحكومتها, في فضيحة جديدة تلحق بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتؤكد عدم إيمانه بالمستشارين السعوديين.

وقالت الصحيفة إن الاتفاقية التي وقعت مطلع العام الجاري هي اتفاقية لمؤسسة توني بلير، التي أسسها في عام 2016 بعد أن أنهى عملياته التجارية.

وأكدت الصحيفة أن المعهد تلقى دفعة بقيمة 10 ملايين دولار، مقابل العمل الذي ينفذه موظفو المعهد في الشرق الأوسط.

وكشفت أن الدفع تم بواسطة شركة ميديا إنفستمنت المسجلة في غويرنسي، والتابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

ولم يكشف المعهد أي شيء عن التمويل، إلا أنه بث منشورا يمدح السعودية وحكومتها.

وقال مكتب بلير إن المعهد ليس من واجبه الكشف عن المانحين أو التبرعات، ورفض الكشف عن المناقشات التي أجراها بلير مع أفراد العائلة المالكة السعودية أو الحكومة حول التمويل.

وأكد المتحدث باسم المعهد أنه يجري العمل على دعم التغيير في السعودية، وإن ذلك سينشر في التقرير القادم للمعهد.