اصابة 13 شخصا بينهم طفلة في إطلاق نار بتورونتو

الإثنين, 23 تموز 2018 الساعة 10:30 | سياسة, محلي

اصابة 13 شخصا بينهم طفلة في إطلاق نار بتورونتو

جهينة نيوز

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين بجراح في حادث إطلاق نار في تورنتو الكندية وفقا لما أعلنته شرطة المدينة.

وجاء على الحساب الرسمي للشرطة على موقع "تويتر": "قدم رئيس شرطة تورنتو [مارك] سونديرس معلومات جديدة للإعلام. 14 شخصا أصيبوا في إطلاق نار من سلاح خفيف، لقت حتفها امرأة بالغة. هناك طفلة في حالة حرجة. قتل المشتبه به".

ووقع إطلاق النار فحر اليوم الإثنين . وكانت أنباء سابقة أفادت بإصابة 9 أشخاص في الحادث بينهم طفلة. ويجري التحقق من ملابسات الحادث.

وذكر موقع ماي سيتي الإخباري أن أنباء عن إطلاق نار في الحي اليوناني بالمدينة.

ونقل الموقع عن شهود قولهم إنهم سمعوا دوي 25 عيارا ناريا.

وقال موقع تلفزيون (سي.تي.في.إن) إن المسلح قتل.


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