أبراج يوم الاثنين 2018/7/23 من خبيرة الفلك و الإبراج

جهينة نيوز_ خاص:

مولود ٢٣/ ٧: يملك الكثير من المعطيات الانسانية ليس من النوع التقليدي، كريم ومتعاون يسبق عصره، يحب العظمة وعصامي ببناء نفسه، يبرع بالكتابة لا سيما السياسة، مغرور احيانا، سفر لبلاد خارج القطر، العازب او المطلق يدخل القفص الذهبي وللبعض انتقال مفيد وولادة طفل وبين نهاية الشهر السابع والثمن تنقل والامور العاطفية في الاشهر القادمة، تشويش على حركة الاتصالات والمواصلات، عتبة جديدة او ارض جديدة او عقار جديد

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: يوم يحمل لك بعض الخيارات والتفكير، ربما يقتصر الامر على تبادل الافكار مع بعض الغرباء، او لقاءات تتم بهدف توسيع آفاق او اتصالات لمسافات بعيدة، تحكي عن سفر او لقاءات عذبة، الجو العام مرتاح وتشعر بالقوة والنفوذ وتجربة خاصة لا تنسى، نجاح باي امتحان او مقابلة، طيبة قلبك عالية وتسال عن اوراق لها قصة قضائية او تستقبل زوار

الثور: تعيش اليوم بشكل افضل ولكنك اكثر التصاقا بالجو العائلي تجد الامان بالقرب منهم او تداخل امورك المهنية والشخصية وتحصل على معلوماتك، مساعدات ودعم لعمل خير او صدقة، يوم للامور المالية المشتركة فواتير ومستحقات او تقدم خدمة تشكر عليها، محبة وتشجيع

الجوزاء: ايجاد حلول عملية ومخارج لازمة مهنية او تدرس اوضاع شراكة وتركز الضوء عل علاقاتك الشخصية المهنية مطلوب منك الدعم والمؤازة ونسيان. نفسك أمام الاحبة، يوم جيد لتغيير كنت تشعر به من قبل، تاخير، تعارف او اخبار سارة من اصدقاء

السرطان: تشعر بضغوطات ويطرأ ما يهز وضعك، يوم صعب جدا، تجنب ان تتكاسل في العمل كي لا يتراكم عليك وتتعرض للوم بإمكانك طلب المساعدة، تأجيل وعرقلة ومفاجآت، انتبه لصحتك وغذائك، اليوم تكون مشغول وتشعر بالضياع، لا تضغط بجهدك الجسماني، انتبه لصحتك

الاسد: حضر نفسك لتحيي امر قديم وتعيش أجواء غير عادية وتمارس سلطتك على الجميع، خبر هام وتسجل موقف حتى تتوصل لحل جديد، تحتفل بالوصول لشيء جديد، للبعض سماع اخبار جيدة من اولاد، تثبت وجهة نظرك، يوم للتسلية واللهو، القمر يعوضك لانه موجود ببرج القوس

العذراء: مستيقظ من الصباح وتشعر ببلبلة او تنسحب من مكان او موقع وتشعر ببعض العرقلات وعدم الامان، تحامل على جراحك واكتشف انك بحاجة لبعض الهدوء والسكينة، نهارك يحمل تعقيدات وغيرة وازمات عائلية لذا انت بحاجة لاحضان العائلة، بامكانك ادخال تحسينات على البيت.

الميزان: ينتابك شعور باقتحام الساحة لتعرف ما يجري من حولك، نهارك يحمل لك تنقل وسفر واتصالات مهمة، حماسة للتنقل والحركة، تبادل آراء مع مقربين من اخ او جار، كن واثق من نفسك في الامتحان، يوم للسفر.

العقرب: لا تصدر على نفسك اية احكام، انت اليوم بموقع اكثر قوة يحدث تغيير وتجد قيمة مادية، فرصة مالية قرر ان تكون سعيدا، قد تعود سفينتك الى شط الامان كن حذر على ممتلكاتك وحاول تنظيم امورك المالية، تحصل على هدية او مال، يوم للدفع

القوس: تتنفس الصعداء باستقبال القمر وكونه عندك هذا يعني انه لا وجود للملل، حلول سريعة وتتوضح امامك الرؤية وتخطط، لا يوجد عراقيل مسيطر ومتزن بحياتك العائلية، رتب اوضاعك بدون عقد، الحيوية والدقة والنشاط لك اليوم

الجدي: متعب قليلا، لا تعقد نهارك، تشعر بالتعب وتعاني من مزاج متقلب، طباع صعبة، حاول ان تسيطر على مشاعرك وخاصة ان القمر في موقع سلبي بالنسبة لك، انتبه على تصرفاتك واحم مصالحك واجل اي عمل فيه جهد كبير وانتبه من المتطفلين كي لا تدخل في مشاكسات، قصة قديمة قد تظهر لذلك بامكانك قفل الباب على كل الحوارات

الدلو: القمر يدعمك وترى نفسك مرتاحا لتنفيذ رغباتك لانك تتعاون مع الاصدقاء وتذهب لمواعيد ولقاءات لاثبات قدراتك، تطلع على مواضيع وعلق اهمية على هذا اليوم وتتفاعل مع محيطك واصدقائك، تطلب مساعدة من صديق وتنفذ مباشرة، تتعرف على وجوه جديدة، يوم للسهر والرفاق والمجموعات

الحوت: مطلوب منك التعقل والتخطيط البعيد لاتخاذ القرارات وتحمل مسؤولية جديدة، تهتم بأمر خاص او تقوم بمهمة استثنائية تتعلق بأمر مهني او مواجهة، اثبت مكانتك وابحث عن استقرارك بالبحث عن عمل، ممنوع التسرع وتصعيد الخلافات على صعيد علاقاتك الشخصية