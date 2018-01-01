شهد برمدا تستعد لطرح جديدها الغنائي "اعشقك"

جهينة نيوز_ عبادة محمد

قال المكتب الإعلامي للفنانة السورية شهد برمدا أنها تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "أعشقك" من كلمات الشاعر الكبير سعود الشربتلي والحان محمد رحيم فيما تولى التوزيع تميم وهي باللهجة الخليجية.

وأكد المكتب في تصريح لجهينة نيوز أن برمدا أنهت تسجيل الأغنية تمهيداً لطرحها عبر تطبيق أنغامي وكافة الإذاعات العربية.

وأضاف المكتب الاعلامي أن برمدا تعمل على مشاريع فنية جديدة ستكشف عنها تباعاً خلال المرحلة المقبلة.

أما آخر أعمال برمدا الفنية فكانت أغنية "شو فيّ قلّك" الرومانسية والتي حققت نجاحاً لدى الجمهور العربي.