ترامب.. "من الواضح أن حملتي الانتخابية تعرضت للتجسس"

جهينة نيوز:

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بوجود مؤشرات تفيد باحتمالية تعرض حملته الانتخابية عام 2016 للتجسس.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "من الواضح أن حملتي الانتخابية تعرضت للتجسس لصالح المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون (كانت مرشحة للرئاسة عام 2016) واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي".

وأضاف :"على الجمهوريين أن يكونوا حاسمين الآن، فالاحتيال غير مشروع".

وفي السياق، اتهم ترامب وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" بالاحتيال فيما يتعلق بمستشار حملته الانتخابية السابق كارتر بيج.

وتابع عبر "تويتر": " لقد تأكد دون أي شك أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يضللان العدالة".

وأمس، نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي وثائق تشير أن كارتر بيج كان يتآمر ويتعامل مع الحكومة الروسية خلال الحملة الرئاسية عام 2016.

كما أظهرت الوثائق أن مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب وحصل على ترخيص بوضع "بيج" تحت المراقبة بسبب علاقاته مع مسؤولي المخابرات في روسيا.