في النسخة الاخيرة من واتساب ميزة نالت اعجاب المستخدمين

جهينة نيوز:

أطلق تطبيق واتساب للتراسل عبر الإنترنت، خلال الأيام القليلة الماضية ميزة جديدة لمنح مستخدميه مزيدا من المعلومات بشأن الرسائل التي يتلقونها.

وأصبح التطبيق يضيف كلمة "Forwarded" أو "معاد توجيهها" على الرسائل التي قام المرسل بإعادة تمريرها فقط إلى مستخدم آخر، ليكون متلقي الرسالة على علم أن مرسلها لم يكتب تلك الرسالة وإنما قام بتمريرها فقط.

وأثنى الكثير من مستخدمي التطبيق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الميزة الجديدة التي تقدم لهم معلومات تعطيهم فكرة إضافية عن أصل تلك الرسائل التي يستقبلونها