منح دراسية للدراسات العليا في الجامعات العراقية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم عن تقديم 10 مقاعد دراسية لمرحلة الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” في مختلف الاختصاصات المتوافرة في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2018-2019 على أن يتم تقديم الطلبات عبر مديرية النافذة الواحدة بالوزارة بدءا من اليوم ولغاية يوم الأحد 29-7-2018.

واشترطت الوزارة في إعلان لها “أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية العربية السورية وغير موفد بموجب قانون البعثات العلمية وغير موظف أو حاصلا على موافقة الجهة التي يعمل بها وأن يكون حاصلا على إجازة جامعية أو درجة الماجستير وفق معدلات القبول المطلوبة من الجانب العراقي وأن تكون شهادة الإجازة الجامعية أو الماجستير صادرة عن إحدى الجامعات الحكومية في سورية ولا تقبل شهادات التعليم المفتوح والجامعات الافتراضية”.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن تكون درجة الإجازة التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة الماجستير وألا يتجاوز عمر المتقدم لدراسة الماجستير 35 عاما بمعدل لا يقل عن 65 بالمئة في درجة الإجازة وبالنسبة للدكتوراه ألا يتجاوز عمره 40 عاما بمعدل لا يقل عن 70 بالمئة في درجة الماجستير.

وأوضحت الوزارة أن الجانب العراقي يلتزم بإعفاء المقبولين من الأجور الدراسية ورسوم التسجيل وتوفير الإقامة لهم في السكن الجامعي بينما يلتزم الطالب في حال قبوله بنفقات السفر ذهابا وإيابا وأي نفقات أخرى لم يتم ذكرها سابقا مؤكدة أن القبول النهائي للطالب مرتبط حصرا بموافقة الجهة المعنية في جمهورية العراق.