ريال مدريد يستبدل ثلاثية الــBBC بــ ثلاثية الــBBV

جهينة نيوز:

كان هجوم النادي الملكي يتألف من كل من كريمة بنزيمة ورونالدو وغاريث بيل، مما جعل المتابعون يلقبونهم بـ"BBC".

وقالت صحيفة "الماركا" الإسبانية إن المدرب الجديد لسفينة الريال، جولين لوبيتيغي، اختار لاعبا جديدا لينضاف إلى هجوم الفريق، ويتعلق الأمر باللاعب البرازيلي فينيسيوس.

وأنهى لوبيتيغي أول أسبوع له في تدريب ريال مدريد، حيث وضع كل من بنزيمة وفينيسيون وبيل في فريق واحد، وهو ما يشير إلى أن المدرب الإسباني سيدشن هجوما جديدا تحت لقب "BBV".

وقال المدرب "قام الفريق بعمل جيد هذا الأسبوع.. يوم واحد للراحة من أجل إعادة شحن بطارياتنا، وسنعود للعمل يوم الاثنين.. هيا يا فريق