إعلان عمل يثير غضب السعوديين

الأحد, 22 تموز 2018 الساعة 22:10 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

إعلان عمل يثير غضب السعوديين

جهينة نيوز:

استشاط غضب السعوديين على أثر إعلان نشره هندي يبحث عن مهندسين للعمل في شركة نفط وغاز سعودية جدلا كبيرا، مطالبين بالتحقيق معه في السعودية واعتبره الكثير من النشطاء، إعلانا "صادما".

وورد في إعلان الهندي: "عاجل البحث عن مهندسين للعمل بالسعودية والمقابلة الشخصية للوظائف في السعودية ستكون في مدينة تشيناي الهندية وفقط خلال شهر آب القادم".

كما أثار الإعلان غضب واستياء العاطلين من خريجي الجامعات السعودية وخصوصا خريجي الهندسة، في ظل تفاقم أعداد المهندسين العاطلين في الفترة الأخيرة.

واعتبر المهندسون إعلان الهندي "صادما"، مطالبين وزارة العمل بالتحقيق وعدم فتح مجال استقدام الوافدين للشركات، إلا في التخصصات التي يوجد فيها عجز.


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