فرنسية تثير دهشة الجمهور بالمشي على الحبل

جهينة نيوز:

أدهشت الفرنسية تاتيانا موسيو بونجونجا لاعبة المشي على الحبل المشدود مئات من سكان باريس يوم السبت باستعراض تضمن سيرا على حبل معلق على ارتفاع 35 مترا عن الأرض في شمال باريس. ومشت بونجونجا (34 عاما) على حبل معلق برافعة صوب كنيسة ساكري كور على أنغام فرقة موسيقية دون أي معدات تأمينية ويرأي كثيرين من المشاهدين أنها تحطيم للأعصاب.

وقالت المتفرجة جينفر مانديلبوم لرويترز“ كان أمرا مثيرا للدهشة وخطيرا. لقد أدهشني فعلا. لاحظت أنه لم يكن هناك إجراءات تأمين. كان هناك كثير من الألعاب البهلوانية. قضيت وقتا ممتعا فعلا“.وتمارس بونجونجا لعبة المشي على الحبل منذ أن كان عمرها ثماني سنوات.

رويترز