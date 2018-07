فيلم Mamma Mia يحقق ملايين الدولارات في عروضة الاولى

جهينة نيوز:

حقق فيلم Mamma Mia! Here We Go Again، إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و400 ألف دولار أمريكى فى أول أيام عرضه وهو الفيلم الذى يعتبر الجزء الثانى من Mamma Mia.

وتدور أحداث الفيلم حول العودة إلى الماضى لمعرفة كيف بدأت الحكايات والقصص العاطفية فى حياة دونا، وكيفية تأثير العلاقات المزيفة فى الماضى على الوقت الحاضر، من خلال استعراض شخصيات الفيلم فى سن الشباب مرورًا مع تقدمهم فى العمر.

الفيلم من بطولة ميريل ستريب و كولين فيرث وبيرس بروسنا وأماندا سيفريد وستيلان سكارسجارد ودومينيك كوبر، بالإضافة إلى النجمة المنضمة للجزء الجديد ليلي جيمس، ومن إنتاج ستديوهات يونيفرسال وشركة فورستار، وسيناريو وإخراج أول باركر