"نتنياهو" يكشف تفاصيل إخراج "الخوذ البيضاء" من سوريا!

جهينة نيوز:

كشف رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل صفقة إخراج مئات الاشخاص والمعروفين بـ "الخوذ البيضاء".

وقال نتنياهو: "توجه إلي قبل عدة أيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وآخرون وطلبوا منا أن نساعد في إخراج المئات من أفراد الخوذ البيضاء من سوريا".

وأضاف: "هؤلاء الناس أنقذوا حياة غيرهم، والآن يوجد خطر على حياتهم. لهذا السبب صادقت على نقلهم عبر الأراضي الإسرائيلية إلى دول أخرى" حسب زعمه، معتبرا أن القرار اتخذه من منطلق إنساني.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستخصص 6.6 مليون دولار لما تسمى "منظمة الخوذ البيضاء" وآلية الأمم المتحدة في سوريا.

وأشارت الوزارة إلى أن واشنطن "تدعم بقوة منظمة الخوذ البيضاء، التي تدّعي أنها أنقذت أكثر من 100 ألف شخص منذ بداية الصراع" في سوريا.

المصدر: RT