هاميلتون يتصدر الـ«فورمولا 1» بفوز «معجزة»

جهينة نيوز:

انطلق لويس هاميلتون من المركز 14 ليفوز «بمعجزة» بسباق جائزة ألمانيا الكبرى مع مرسيدس يوم الأحد ويستعيد صدارة بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات من سيباستيان فيتل سائق فيراري الذي تعرض لحادث وخرج من السباق.

وكان فيتل -الذي يتأخر الآن بفارق 17 نقطة عن السائق البريطاني- في الصدارة إلى أن تسببت الأمطار في فوضى خلال اللفات الأخيرة حيث فقد السائق الألماني السيطرة على السيارة ليصطدم بالحواجز أمام جماهير بلاده.

وأنهى هاميلتون حامل اللقب والذي عادل الرقم القياسي بالفوز بسباق ألمانيا للمرة الرابعة السباق متقدماً على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس وكيمي رايكونن سائق فيراري.

رويترز