«أنطونيو بانديراس» قد يشارك في فيلم مصري!

جهينة نيوز:

في مفاجأة غير متوقعة أبدى النجم العالمي الشهير أنطونيو بانديراس موافقته المبدئية على مشاركة الفنان كريم عبد العزيز بطولة فيلمه الجديد الذي يخرجه رؤوف عبد العزيز والمقرر البدء في تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان منتج الفيلم قد تواصل مع المكتب الخاص بالنجم العالمي الشهير للحصول على موافقته للظهور في الفيلم العربي كبطل مشارك مع النجم كريم عبد العزيز في سابقة هي الأولى من نوعها للنجم العالمي للظهور في السينما العربية.

وبالفعل أبدى بانديراس موافقته طالباً مبلغاً مالياً كبيراً مازال محلّ دراسة من الشركة المنتجة. لكن بعض المصادر من فريق العمل كشفت أن الشركة لا تجد مانعاً من دفع أي مبلغ يطلبه الفنان الشهير مقابل مشاركته في البطولة .

ويقوم مخرج الفيلم حالياً بمعاينة أماكن التصوير رغم عدم استقراره على باقي فريق العمل وكذلك على البطلة التي ستقوم بدور البطولة أمام كريم عبد العزيز.

المصدر: قناة السومرية