«أوزيل»: لي قلبان أحدهما تركي والآخر ألماني

جهينة نيوز:

أثارت صورة للاعب منتخب ألمانيا مسعود أوزيل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدلاً كبيراً في ألمانيا حول ولائه لمنتخب المانشافت قبيل انطلاق المونديال.

وأكد أوزيل في بيان نشره في صفحته على تويتر أن له قلبان أحدهما ألماني والآخر تركي في إشارة إلى إخلاصه لأصوله التركية والألمانية، مبيناً أنه ليس نادماً على هذه الصورة التي التقطها مع الرئيس التركي في لندن أيار الماضي، وسلمه قميصاً وقّع عليه "إلى رئيسي"، من دون أن يحمل ذلك "أي نوايا سياسية" بحسب أوزيل.

وأخذت المسألة بعداً آخر وأعمق بعد الأداء المخيب للآمال لأوزيل في المباراة الافتتاحية "للمانشافات" التي خسرتها أمام المكسيك (0-1) في مونديال روسيا2018، ما دفع المدرب يواكيم لوف لاستبعاده عن المباراة الثانية أمام السويد (2-1)، ليعود إلى صفوف التشكيلة أساسيا في المباراة الثالثة أمام كوريا الجنوبية والتي خرج على أثرها حامل اللقب وهو يجر خلفه ذيول الخيبة بعد الخسارة (0-2).

المصدر: أ ف ب