ملعب طنجة يستضيف مباراة السوبر الإسباني

الأحد, 22 تموز 2018 الساعة 20:31 | رياضة, كرة القدم

ملعب طنجة يستضيف مباراة السوبر الإسباني

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الإسباني، اليوم الأحد، إقامة مباراة السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيليا، يوم 12 آب المقبل، في مدينة طنجة المغربية، بعد إشادة الاتحاد بملعب هذه المدينة الذي يستطيع استيعاب 45 ألف متفرج، علماً بأنه تم افتتاحه عام 2011.

وأوضح بيان للاتحاد الإسباني أن السوبر سيقام لأول مرة من مباراة واحدة، استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2018 - 2019

وتوج ريال مدريد بالسوبر الإسباني في النسخة الماضية، بعد الفوز على برشلونة بنتيجة (5-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما حصد برشلونة الثنائية المحلية في الموسم الماضي (الليغا، وكأس الملك)، بينما كان إشبيلية وصيف الكأس.

أ ف ب


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا