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مراسل الأخبار الحربي: رفع العلم الوطني في قرية نبع الصخر في ريف محافظة القنيطرة بعد تحريرها من الإرهاب
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مراسل الأخبار الحربي: رفع العلم الوطني في قرية نبع الصخر في ريف محافظة القنيطرة بعد تحريرها من الإرهاب
الأحد, 22 تموز 2018 الساعة 20:29 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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