مراسل الأخبار الحربي: رفع العلم الوطني في قرية نبع الصخر في ريف محافظة القنيطرة بعد تحريرها من الإرهاب

الأحد, 22 تموز 2018 الساعة 20:29 | شؤون محلية, أخبار محلية

مراسل الأخبار الحربي: رفع العلم الوطني في قرية نبع الصخر في ريف محافظة القنيطرة بعد تحريرها من الإرهاب

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