دورة تدريبية لإعداد مراقبين تموينيين جدد

جهينة نيوز:

افتتح في مركز الباسل للتأهيل والتدريب بدمشق، اليوم الأحد، دورة تدريبية لإعداد مراقبين تموينيين للعاملين في مديريات التجارة الداخلية بمحافظات دمشق وريف دمشق ودرعا والسويداء والقنيطرة، وذلك ضمن خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تأهيل وتدريب عناصر من مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات لتطوير أدائهم في ممارسة العمل الرقابي بالأسواق

وأكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أهمية مثل هذه الدورات لرفد الكادر الرقابي التمويني بعناصر مؤهلة ومدربة تستطيع القيام بالدور المناط بها في الأسواق وفق القوانين والأنظمة النافذة في مجال الرقابة التموينية وحماية المستهلك منعاً لحالات الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار، ولأنهم الأداة المعول عليها في مراقبة الأسواق و المنتجات المتواجدة فيها.

وشدد على ضرورة تشجيع ثقافة الشكوى لدى المواطنين وتعزيز الثقة بمؤسسات ودوائر الدولة من خلال الاستجابة للشكاوى التموينية الواردة من المواطنين إلى مديريات التجارة الداخلية عبر مواقعها وصفحاتها أو الواردة عبر تطبيق عين المواطن وإعلام المواطنين بالإجراءات المتخذة.

فيما بين حسام نصر الله مدير حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الدورة تضم /45/ مراقب وتؤهل كوادر بخبرات عالية ليؤدوا دورهم بشكل صحيح في مراقبة الأسواق على مدار الساعة لافتا إلى ضرورة وجود مبادرات خلاقة تسهم في تطوير العمل الرقابي.

يذكر أن الدورة تستمر لمدة خمسة أيام يخضع المتدربون في نهايتها لامتحان ليبدؤوا بعدها ممارسة العمل الرقابي مباشرة.

الوطن اون لاين