موسكو تنبه سوريا من إِشارة تنذر بالخطر!!

جهينة نيوز

عبر مسؤول روسي عن استنكاره لقصف طيران التحالف الدولي على مدنيين في سوريا.

وقال السيناتور الروسي فرانز كلينتسيفيتش، وهو عضو في لجنة الدفاع والأمن في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، تعقيبا على نبأ قصف طيران التحالف الدولي على ريف دير الزور في سوريا، إنه لا يريد أن ينظر إلى هذه الغارة على أنها استهدفت المدنيين عمدا.

ومن المتوقع أن يقول التحالف في حال كان لديه تعليق على هذا الحادث إنه خطأ، ويقدم اعتذاره.

في كل الأحوال فإنها "إشارة قلق تنذر بحالة خطر" وفقا لتعبير السيناتور الروسي.

وشدد المسؤول البرلماني الروسي على ضرورة أن يتجنب التحالف الأمريكي الوقوع في أخطاء مفجعة من هذا النوع، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ينتظر بعد لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي في فنلندا أن يقوم التحالف "بأعمال مغايرة".

وكان طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قصف مدنيين فارين من بطش تنظيم "داعش" الإرهابي مما أدى لوقوع مجزرة بحق أهالي بلدة السوسة بريف مدينة البوكمال جنوب شرق دير الزور.

سبوتنيك