الدفاع الروسية: إخراج أكثر من 3 آلاف شخص من مناطق خفض التصعيد

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن إخراج أكثر من 3 آلاف مدنياً من مناطق خفض التصعيد في سوريا.

وذكرت وزراة الدفاع في بيان لها "إنه تم إخراج من المنطقة الجنوبية الغربية 371 مدنياً… كما أنه تم ضمان خروج أعضاء المجموعات الغير شرعية وعائلاتهم من منطقة خفض التصعيد الجنوبية إلى إدلب في 45حافلة. إجمالياً تم إخراج 2459 شخصاً، منهم 652 امرأة و 721 طفلاً".

وأضاف البيان: "إجمالي، منذ 30 أيلول/سبتمبر 2015، عاد مليون و417 ألف و385 لاجئاً إلى منازلهم في سوريا، ومنهم 232 ألف و457 لاجئاً من الخارج".

ومن الجدير بالذكر، أن منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا أقيمت العام الماضي باتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن، إذ يشهد الجنوب السوري معارك عنيفة بين الجيش السوري ومسلحين من فصائل " الجيش الحر" وجبهة النصرة وفصائل أخرى متحالفة معها منذ بدء الجيش السوري حملته العسكرية لاستعادة المنطقة الجنوبية من البلاد.

سبوتنيك