خميس: الوحدات الإدارية هي المكون الأهم والأساسي لإنجاح عمل الحكومة

جهينة نيوز

أوضح المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء السوري خلال الاجتماع الخاص بالتحضيرات لانتخابات مجالس الإدارة المحلية أن الوحدات الإدارية هي المكون الأهم والأساسي لإنجاح عمل الحكومة المركزية، فهي صلة الربط بين المواطنين والسلطة التنفيذية بمختلف تسلسلها، وأيضاً مع حتى القيادات الأخرى السياسية والعسكرية.

وبيَّن خميس أن الوحدة الإدارية مسؤولة عن تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي والبعد التنموي الاقتصادي للمنطقة المعنية بها، إضافة إلى دورها البناء بتعزيز انتماء المواطن لدولته، لافتاً إلى أن الوحدات الإدارية المستقبلية ستختلف عما كانت عليه قبل وخلال الحرب على سوريا.

المصدر جهينة نيوز