هل شعبية راغب علامة تخوِّله التعامل مع شركة تحتفل بالذكرى 70 لقيام دولة «إسرائيل»؟

جهينة نيوز:

انطلقت منذ أسابيع حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الفنان اللبناني راغب علامة إلى مقاطعة شركة الساعات العالمية Hublot، بعد احتفالها بالذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل.

وطالبت الحملة راغب علامة، الوجه الإعلاني للشركة في منطقة الشرق الأوسط بإنهاء علاقته مع هذه الشركة، إذ لا يمكن اعتبار ما قامت بهذه الشركة السويسرية خطوة عابرة، داعية إياه إلى اتخاذ الموقف المناسب انتصارا لحقّ الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الحملة أن شعبية أي فنان لا تمنحه حصانة من أن يسأل عن سبب تعامله مع شركة تحتفل بمرور سبعين عاماً على تأسيس دولة إسرائيل.

من جهته قال خضر علامة شقيق الفنان راغب علامة ردّا على الحملة، إن Hublot التي تعاقدت مع علامة هي شركة سويسرية وليست إسرائيلية، وإلا ما كان ليتعاقد معها أساساً، انطلاقاً من مبدأ إيمانه بمقاطعة أي منتج إسرائيلي، وأضاف أن صور الساعات اليدوية التي أنتجتها تلك الشركة وعليها نجمة داوود، ورموز عبرية أخرى، تبيّن بعد استيضاح الأمر أنها صنعت بطلب من أحد الأفراد.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية