القوات الأمريكية تحول مدرسة في الرقة إلى سجن نزلاؤه قادات من تنظيم داعش

جهينة نيوز:

نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر مطلعة قولها إن القوات الأمريكية حولت مبنى مدرسة وسط بلدة "عين عيسى" شمالي الرقة إلى سجن ضخم، لاحتجاز المئات من عناصر تنظيم "داعش".

وأشارت المصادر إلى أن جميع العاملين في السجن من حرس ومشرفين ومحققين ومديرين هم من الأمريكيين، ويعملون بسرية تامة، ويستقبلون معتقلين بشكل شبه يومي، كما لفتت أن جميع المعتقلين في السجن من أعضاء "داعش" الأجانب، ومعظمهم قادة في التنظيم.

وأحاطت القوات الأمريكية السجن، الذي تبلغ مساحته نحو 30 ألف متر مربع، بكاميرات مراقبة، بحيث أن مهاجع السجناء تقع في القبو السفلي، فيما تقع في القسم الأرضي من السجن غرف صغيرة تستخدم للسجن الانفرادي. وتركت سرية المكان فسحة لتساؤلات أطلقها ناشطون عما إذا كان نزلاؤه سجناء فعلا أم ضيوف تعدهم القوات الأمريكيون لمهام لاحقة.

وتسيطر حالياً "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي عمودها الفقري والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، على الرقة منذ أكتوبر الماضي، بعد معارك ضد تنظيم "داعش".

وكالة الأناضول