تركيا تعتقل زوجة ما يسمى وزير الحرب السابق لتنظيم “داعش”!

جهينة نيوز

أعلنت السلطات التركية، اعتقال زوجة ما يسمى وزير الحرب السابق في تنظيم “داعش” الارهابي "أبو عمر الشيشاني" الذي أعلن التنظيم مصرعه في معارك بالعراق في تموز 2016، بعد مضي أشهر على إعلان الولايات المتحدة أنه قتل في سورية.

وذكرت صحيفة “ديلي صباح” أن “السلطات التركية ألقت القبض، على خمسة مشتبه بهم بالانتماء ل "داعش" بما فيهم صدا دودوركاييفا، زوجة المدعو أبو عمر الشيشاني، القيادي في التنظيم”.

وأضافت أن “عملية الاعتقال جرت في إسطنبول يوم الرابع من الشهر الجاري وأن المشتبه بهم الخمسة هم قيد التوقيف في انتظار تقديمهم للمحاكمة”.

وبحسب الصحيفة التركية، فإن “صدا دودوركاييفا هي ابنة أسو دودوركاييف، الوزير السابق في الشيشان، وهو من أصول جورجية، حيث تدعي أن زوجها واسمه الحقيقي تاراخان باتيرشيفلي قد قتل عام 2016”.

وأوضحت “ديلي صباح” أن “الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، كان قد طرد الوزير دودوركاييف بعد شيوع خبر زواج ابنته من قيادي في تنظيم "داعش”.