الصين تتعهد بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا.. مقابل ؟

جهينة نيوز

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارة للسنغال، يوم أمس السبت، بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا التي تغمرها قروض صينية رخيصة مقابل المعادن ومشروعات بناء ضخمة.

ووصل شي إلى السنغال، أمس السبت، في زيارة تستغرق يومين لتوقيع اتفاقية ثنائية في أول محطة ضمن جولة في أفريقيا يزور خلالها أيضا رواندا وجنوب أفريقيا حيث يحضر اجتماع قمة مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وقال شي في مؤتمر صحفي مع نظيره السنغالي ماكي سال بعد ثالث اجتماع بينهما إن هذه أول زيارة يقوم بها لغرب أفريقيا بوصفه رئيسا للصين ولكنها رابع زيارة لأفريقيا.

وأضاف "في كل مرة أزور فيها أفريقيا أرى حيوية القارة وطموحات شعوبها من أجل التنمية.

وتابع "إنني واثق تماما من مستقبل العلاقات الصينية الأفريقية".

وكان في استقبال الرئيس الصيني في وقت سابق فرقة موسيقى عسكرية ومئات من الأشخاص الذين كانوا يلوحون بعلمي الصين والسنغال ويرتدون قمصانا عليها صورتا الزعيمين.

وتشهد أفريقيا حاليا ازدهارا في مشروعات البنية الأساسية التي تديرها وتمولها الصين بشكل رخيص كجزء من مبادرة الحزام والطريق للرئيس الصيني لبناء شبكة نقل تربط الصين برا وبحرا بجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

سبوتنيك