اسقاط طائرتين بلا طيار حاولتا الاقتراب من قاعدة حميميم

جهينة نيوز

أعلنت قاعدة "حميميم" الروسية في اللاذقية، أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال اليومين الماضيين طائرتين دون طيار مجهولتي الهوية، حاولتا الاقتراب منها.

وأعلن ممثل قاعدة حميميم، في بيان، اليوم الأحد، أن "طائرات دون طيار اقتربت مرتين من قاعدة حميميم في سوريا خلال العطلة وتم تدميرها بواسطة مضادات طيران".

وجاء في البيان: "يوم امس السبت في بداية الليل، رصدت وسائل الدفاع الجوي الروسية لقاعدة حميميم هدفا صغير الحجم (طائرة بدون طيار) مجهولة على مسافة بعيدة، كانت تقترب إلى المنشأ العسكري الروسي. وتم تدمير الهدف بواسطة وسائل مضادة للطيران المنشورة في القاعدة الروسية. وفي صباح يوم الأحد 22 يوليو/تموز 2018، دمرت مضادات الطيران أيضاً طائرة بدون طيار مجهولة المصدر".