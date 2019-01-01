روحاني لـ ترامب: لا تلعب بالنار لأنك ستندم

جهينة نيوز

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الحكومة الأمريكية الحالية تصارع العالم وتصارع مصالحها الوطنية في آن واحد.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن روحاني قوله في كلمة له اليوم في ملتقى أقيم في طهران شارك فيه رؤساء الممثليات والبعثات الدبلوماسية الإيرانية خارج البلاد.. “لم نشهد من البيت الأبيض حتى الآن ممارسات كتلك التي بلغت هذه الدرجة من انتهاك حقوق الإنسان ومعاداة العالم الإسلامي والشعب الفلسطيني”.

وحذر روحاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من “اللعب بالنار” وقال موجها كلامه له.. “نحن كافلو أمن الممر الملاحي للمنطقة على مر التاريخ فلا تلعب بالنار لأنك ستندم”.