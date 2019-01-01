زلزالان جنوب إيران دون أضرار او إصابات

جهينة نيوز

ذكر التلفزيون الرسمي في إيران أن زلزالين بقوة 4.7 و5.7 درجة على الترتيب هزا إقليم هرمزجان بجنوب البلاد اليوم الأحد لكن لم ترد تقارير عن أضرار أو إصابات.

وقال مسؤول محلي في هرمزجان للتلفزيون الرسمي "وقع الزلزالان على حدود إقليمي فارس وهرمزجان ولم نتلق أي تقارير حتى الآن عن أضرار مادية أو إصابات".

جدير بالذكر أن مناطق عدة من غربي إيران تعرضت، أوائل العام الجاري، لأكثر من 300 هزة أرضية كتوابع لزلزال وقع قبلها بنحو شهرين أوقع 600 قتيل وأكثر من 12 ألف مصاب.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، في العشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، عن مدير مركز الرصد الزلزالي في محافظة كرمنشاه غربي البلاد، فرهاد فروزي قوله "منذ 11 كانون الثاني/ يناير وحتى صباح اليوم سجلنا 336 هزة أرضية وتابع زلزالي، ضربت مدينة سومار".