توريد أسلحة روسية الى قطر

جهينة نيوز

أعلن سفير روسي عن توريد أسلحة روسية لدولة قطر.

ويتم توريد أسلحة من روسيا إلى قطر بموجب اتفاقية التعاون العسكري التقني التي وقعتها الدولتان في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وذكر السفير نور محمد خولوف، سفير روسيا لدى قطر، في تصريح لوسائل الإعلام الروسية أنه تم توقيع عقود لتوريد أسلحة نارية خفيفة من بينها رشاشات كلاشنيكوف وقواذف الرمّانات (إر بي جي) والمدافع الرشاشة، وأنظمة "كورنيت" الصاروخية المضادة للدبابات.

وأعلن السفير عن اهتمام دولة قطر بالتعاون مع روسيا، مشيرا إلى أن مستثمرين قطريين يتعاملون مع بنك التجارة الخارجية الروسي (في تي بي) وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، وقد اشتروا 25 في المائة من أسهم مطار بولكوفو (في مدينة بطرسبورغ) ويتباحثون بشأن الاستثمار في مطاري دوموديدوفو وفنوكوفو (وهما من مطارات موسكو).

سبوتنيك