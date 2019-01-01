الإعلان عن تشكيلة الوفد السوري إلى سوتشي وتضم..؟

حهينة نيوز

أفاد مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن الحكومة السورية سيمثلها في اجتماع سوتشي حول تسوية الأزمة في سوريا الوفد ذاته الذي شارك في الدورة الأولى من المؤتمر.

وقال المصدر في حديث للوكالة، مساء امس السبت: "الحكومة السورية ستشارك في لقاء سوتشي بصيغة أستانا، الذي من المقرر انعقاده في 30 من يوليو/ تموز الجاري، بالوفد الذي مثلها في لقاءات أستانا وسوتشي السابقة".

وأعلنت الخارجية الروسية أواخر يونيو /حزيران الماضي أن الاجتماع المقبل بصيغة أستانا حول سوريا سينعقد في سوشي الروسية، التي استضافت في 30 يناير /كانون الثاني مؤتمر الحوار الوطني السوري، يومي 30 و31 يوليو /تموز المقبل.

وضم وفد الحكومة السورية في اللقاءات الأخيرة بسوتشي وأستانا كلا من مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، الذي ترأس الفريق الحكومي، ومستشار وزير الخارجية السوري، أحمد عرنوس، والسفير السوري في موسكو، رياض حداد، وعضو مجلس الشعب المحامي، أحمد الكزبري، والدبلوماسيين حيدر علي أحمد، وأسامة علي، وعضو مكتب وزير الخارجية، وأمجد عيسى، إضافة إلى ضابط أمن وضابطين يمثلان المؤسسة العسكرية السورية.