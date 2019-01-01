جنرال أمريكي: كوريا الشمالية تواصل إنتاجها للمواد النووية

جهينة نيوز

أعلن قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، الجنرال فنسنت بروكس، اليوم الأحد إن كوريا الشمالية لا زالت تواصل إنتاجها للمواد النووية.

وقال بروكس في منتدى آسبين بولاية كولورادو نقلا عن سبوتنيك: "لم نشهد حتى الآن الإغلاق الكامل لإنتاج المواد النووية ولم نر أن كوريا الشمالية أزالوا قضبان الوقود، وهذا يخبرنا، بأنه لا تزال هناك خطوات يجب اتخاذها على طريق نزع الأسلحة النووية".

وفي الوقت نفسه، رفض أن يقول ما هي القدرات النووية التي تمتلكها كوريا الشمالية الآن، مشيرا إلى حقيقة مفادها أنها "معلومات حساسة".

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد لقاء قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في سنغافورة، وصف بالتاريخي، وأعلن ترامب عقب القمة، توقيع وثيقة مفصلة مع كوريا الشمالية، مؤكداً أن عملية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.

من جانبه وصف كيم جونغ أون التوقيع على الوثيقة الختامية للقاء مع ترامب بـ"الانطلاقة الجديدة" في العلاقات بين الدولتين، بل وتعهد بأن المستقبل سيشهد "تغييرات كبيرة".