البنتاغون: أمريكا ترغب بتكثيف الحوار مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي

جهينة نيوز

أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية جون رود، اليوم الأحد أن الولايات المتحدة مهتمة بتكثيف الحوار مع روسيا بشأن الاستقرار الإستراتيجي وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقال رود في منتدى آسبين بولاية كولورادو: "نود أن نتحدث أكثر عن الاستقرار الاستراتيجي للتأكد من وجود تفاهم واضح بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن هذا السلاح الفتاك الذي نملكه معهم، وكذلك الحديث عن مستقبل حظر الانتشار النووي".

وأضاف رود: لدينا مصالح مشتركة في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، وفي هذا المجال كان لدينا تعاون جيد مع روسيا في الماضي، وهذا أحدى المجالات التي يمكن أن نتعاون بها في حال كانت مصالحنا متطابقة بما فيه الكفاية.

يذكر أن مسألة الاستقرار الاستراتيجي نوقشت باللقاء الكامل الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، في هلسنكي بتاريخ 16 تموز/يوليو، وعقب نتائجها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استعدادها للتنفيذ العملي للاتفاقيات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مجال الأمن الدولي.

سبوتنيك