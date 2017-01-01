أبراج يوم الأحد 2017/7/22 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 7/22: له سحر خاص واضح، يحب الاكتشافات، يحب الصداقات، ويحب المعرفة والسفر كثيراً يسعده جداً، إداري، مستقل، لا يحب الروتين، يحب رسم الصورة في خياله، التعبير في العواطف في خياله، يحب المال، ويحب أن يدعمه أحد ويقدم له الدعوات واللقاءات، واضح في القضايا التي تخص العائلة وحنون لكنه متقلب أحياناً، خلال الأشهر القادمة عليه أن ينتبه من سفر ولا يدخل بمجهول لكن إذا كنت بالتجارة انتبه للتجارة ويوجد قضية تعمل خلاف أو خسارة أصدقاء لكن عاطفياً بين الأشهر الثامن والتاسع والعاشر، وأعمالك بين التاسع والحادي عشر يوجد أعمال جديدة، وحسب الوضع والعمر يوجد زواج وارتباط، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: تكون تنقلاتك مهمة وقوة الأفكار والأعذار وقدرة على طرح مواضيع بنجاح، اليوم للمواهب والتنقلات والسفريات والاتصالات لمسافات بعيدة أو زوار من بعيد، يوم ظناسب لتعمل مقابلة وتكون ناجحة وتصل بتفاهم مع أحدهما، يوم للتشاور والأوراق وللدراسة الغيبية أو أمور قضائية، احذر الفوضى، للبعض جيد للترويج للبيع والشراء ودعوة للسفر، اليوم للحركة عند مولود الحمل.

الثور: تناقش موضوع تمويل أو قرض أو قد تحصل على تسوية التي تحلم بها، اليوم الأبواب مفتوحة للحوار والنقاشات البناءة، تقدر أن تدقق وتبرر مواقفك وتوضح أي سوء تفاهم على صعيد أمور مالية مشتركة، يوم للاستحقاقات والفواتير وتتم مصالحة أو زيارة مريض أو قضايا استشفائية لك مولود الثور.

الجوزاء: تركز على الشراكة، انتبه من موقف مفاجئ لشريك أو زميل أو شريك عمل قد تطرأ تغييرات لغضبك أو استفزازك، يوم فيه خصم وصعب وضغط ومنافسة لذلك اضبط أعصابك، للبعض احتمال توقيع عقود أو احتمال مد جسور تواصل مع محيطك وتقرب المسافة بين الشركاء وميل للرومنسية مولود الجوزاء.

السرطان: صحصح باكراً ولا تكثر المطالب واعتمد على نفسك، كن منظم بعملك وجرّب أن تعمل جدول أعمال، كن هادئ في معالجة مسائل طارئة على صعيد عملك، اليوم عندك عمل وتنقل، عليك أن تنتبه على غذائك وصحتك ولا تتردد في طلب مساعدة وانتبه لا تقصر، اليوم عندك مواعيد كثيرة وسوف تكون بأكثر من مكان مولود السرطان.

الأسد: اليوم جيد، فاوض بثقة وجرأة، اليوم جووك فيه تجاوب وتجد صدى طيب، يومك لقاء مع الأحبة، زيارة تعارف تلطيف جو، حضورك مميز، للبعض احتمال اهتمام بطفل أو ولد أو مرافقة ولد، اليوم جيد للمناقشة ويكون صوتك عالي، خصص وقت للهاوية المفضلة، بمعنى اليوم أمورك جيدة وصوتك مسموع مولود الأسد.

العذراء: تنشغل بمسائل عائلية أو شخصية، لاتترك أحداً يحبط أعمالك أو يتدخل بشؤونك، يوم مزعج فيه انفعال هدئ من روعك قد تكون مصدوم بالعائلة أو تقوم بزيارة عائلية أو زوار يأتون إليك أو يعاتبوك أو تكون متوتر بسبب بعض الأعطال والتصليحات، يوم للعائلة بامتياز لك مولود العذراء.

الميزان: اليوم للكلام وللتواصل، ممتاز لعقد ولقاء مهم أو القيام برحلة أو تجد حل لمسائل عالقة أو لتصل رسالة معينة لأحد ما من طرفك، يوم جيد للأخوة والأخوات والجيران، سفريات قصيرة، تصليح سيارة أو خبر يخص جهاز هواتف نقالة، بمعنى للحركة والتواصل لك مولود الميزان.

العقرب: مثمر على صعيد مالي، تناقش قسط، تدفع دفعة، ممكن من المفترض أن تكون حكيم في المصروف اليوم أو في توظيف الأموال، يوم جيد لتحسين ميزانية، للبعض تحصد ربح أو جائزة أو هدية أو أشياء تخصك وتفرح فيها مولود العقرب.

القوس: اليوم حماستك جيدة، تتصالح مع نفسك، فرص وحسم لبعض القضايا، تلفت الأنظار، القمر يصل لبرجك معناه يوجد الكثير من الانفراجات، لا تهدأ حركتك، تغيير شيء في شكلك الخارجي، تغيير على صعيد المنزل، تغيير أشياء تخصك، اليوم للحسم والقوة والطاقة لك مولود القوس.

الجدي: اليوم تعاكسك الظروف، قد تنفعل وتغضب بشدة، قليل الحظ، بطيء، قد تشعر بخيبة أمل أو قهر أو ظلم من أحد من محيطك، كن صبور، بمعنى اليوم تتلقى مساعدة أو تعاطف، حاول أن تكون هادء و دعك على الروتين ولا تبدأ بأشياء جديدة، يوم ضاغط قد تشعر بقلق وحاذر المشاكل وانتبه على أغراضك من النسيان أو الضياع مولود الجدي.

الدلو: اليوم ترغب بتجديد يوم اجتماعي، تبدو سعيد وجريء، اعمل في الدعوات واللقاءات والصداقات الجديدة، يوم مطمئن لتروج لأفكار والأمنيات ولا تستسلم لأن نهارك يحمل لقاءات ممتعة، استغل هذا النهار، هناك انفراج وتفرح لصداقة جديدة أو مشاركة أصدقاء أو شلة، انتبه من التآمر عليك، حاول أن تتكيف مع الجديد ولا تغامر في سلامتك، عنوان نهارك هو الصداقات مولود الدلو.

الحوت:اثبت حضورك وجدارتك، باستطاعتك أن تتقدم بشرط بأن تتحلى بالموضوعية ولا ترتجل العمل ولا تتهرب من المسؤولية، احتمال تعاني من تقلبات وأجواء مشحونة ومتاعب، لكن تنطلق بثقة وتجد حظوظ أمامك، ممكن وجود مبادرة، يجب أن يكون أسلوبك جيد وتتعامل مع الناس بطيبة، ممكن وجود نزلة سوق أوزيارة مريض أو تعصيب أو ممكن أسواق، لذلك اليوم صوتك يعلا انتبه على صوتك مولود الحوت.