لافروف يطالب السلطات الأمريكية بالإفراج عن ماريا بوتينا

جهينة نيوز

أجرى وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، السبت، تناول الطرفان خلاله عدة قضايا، منها سوريا وكوريا الشمالية، كما شهد الاتصال "انتقاداً" روسياً لأمريكا بسبب اعتقال، ماريا بوتينا، على خلفية "تهم مفبركة"، وفقا لبيان نشرته الخارجية الروسية.

وتناول الجانبان في الاتصال سبل إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها وفقاً لما تطلبه مصالحهما، كما ناقشا طرق إيجاد مخرج للأزمة الإنسانية في سوريا ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

رغم الأجواء "التوافقية" التي يبدو أنها سادت الاتصال، إلا أن لافروف وجه "انتقاداً" لواشنطن بسبب احتجاز بوتينا، المتهمة بالعمالة لصالح موسكو في أمريكا، بناء على "تهم باطلة"، وطالب السلطات الأمريكية بالإفراج عنها قريباً.

يذكر أن العلاقات الروسية-الأمريكية تشهد نوعاً من "التقارب" بعد القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من تموز الجاري، في فنلندا، وأثارت سخطاً كبيراً في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية بسبب ما جاء على لسان ترامب في المؤتمر الصحفي الذي أعقبها.