إيقاف رئيس نادي روما بسبب انتقاده للحكم

جهينة نيوز

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إيقاف جيمس بالوتا رئيس نادي روما الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا لثلاثة أشهر عن أداء مهامه، وذلك إثر تعليقاته المسيئة بشأن أحد الحكام، على أن يبدأ الحرمان اعتباراً من أول مباراة أوروبية لروما في الموسم المقبل، وستكون في دوري أبطال أوروبا في أحد يومي 18 و19 سبتمبر، ويستمر الإيقاف في البطولة حتى 11 أو 12 ديسمبر.

ووجه يويفا تهمة السلوك غير اللائق لرئيس نادي روما إثر توجيهه انتقادات لحكم مباراة الفريق أمام ليفربول في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا في مايو الموسم الماضي. كذلك فرض يويفا غرامة مالية على نادي روما قيمتها 19 ألف يورو بسبب سلوك مشجعيه.

DPA