ملكة جمال كينية تنال عقوبة الإعدام!

جهينة نيوز قضت محكمة كينية بإعدام ملكة الجمال روث كاماندي (24 عاماً) لقتلها صديقها فريد محمد بـ25 طعنة حتى الموت في عام 2015. وقالت قاضية المحكمة العليا، جيسي ليسيت، أن روث كاماندي حاولت التلاعب بما في ذلك حصولها على الهاتف المحمول لصديقها، وكذلك عدم إظهارها أي ندم على قتلها له، بعد أن تركته مضرجا في بركة من الدماء في مسرح الجريمة. بينما وصفت منظمة العفو الدولية العقوبة بأنها "قاسية ولا إنسانية وقديمة"، وقال مديرها إيرونغو هوتون: "يمثل هذا الحكم ضربة لسجل كينيا التقدمي في تخفيف أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن". وفي المقابل، أعربت أسرة الضحية عن سعادتهم بالحكم، وقالت عمته للصحفيين، وهي تذرف الدموع: "نحن سعداء بصدور الحكم في هذا اليوم، وفي تواجد جده وجدته وشقيقته في المحكمة". يذكر أن كينيا لديها حظر فعال على تنفيذ أحكام الإعدام، وعدم إعدام أي سجين منذ عام 1987، وفي كانون الأول 2017 حكمت المحكمة العليا في كينيا، أن عقوبة الإعدام الإلزامية بتهمة القتل والسطو غير المسلح، غير دستورية، وفقا لمركز معلومات عقوبة الإعدام. سبوتنيك